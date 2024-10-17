Мобилизованный украинец рассказал, как сдался после бегства командиров

Мобилизованный солдат ВСУ Ярослав Мазур рассказал, что сдался в плен в Курской области после того, как командиры бросили его с ранеными сослуживцами. О бегстве командования пленный рассказал на видео, распространенном Министерством обороны России.

Мазура насильно мобилизовали, когда он возвращался домой после похода в магазин за сигаретами. Подъехала машина с представителями ТЦК и полицейскими. Ярослава против воли посадили в автомобиль и отвезли проходить медицинскую комиссию, а ночью отправили на обучение.

Из Сум Мазура вместе с другими солдатами отправили в Курскую область, посадив в БТР. Военнослужащим ни слова не сказали, что везут в российский регион. Когда начался обстрел, они забежали в подвал. Туда залетел российский FPV-дрон, в результате два человека получили ранения.

«Залетел FPV, двоих ранило, мы им давали помощь. Там и остались, в подвале. А те, кто нас заводил, сбежали, оставили там. Старшие, кто заводил, просто убежали», - поделился Мазур.

В подвал зашли российские военнослужащие, предложили сдаться, украинцы решили не оказывать сопротивления и без всяких возражений согласились. Пленный признался, что не ожидал такого человечного отношения от бойцов ВС РФ, предполагал, что его «прибьют». По словам Мазура, в новостях на Украине врут, рассказывая, что российские военные издеваются над пленными, «отрезают что-то», однако на деле оказалось, что распространяемая в украинских СМИ информация является ложью.

Ранее другой пленный рассказал, что на полигоне новобранцев ВСУ обучали на операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) без самих ракет. Боеприпасов просто не было в наличии. Военным лишь один раз показали, как стреляет комплекс.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.