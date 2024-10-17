Канада направила фрегат в Индо-Тихоокеанский регион

Канада направила фрегат HMCS Ottawa в Индо-Тихоокеанский регион для участия в операциях HORIZON и NEON. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

«Отправка корабля HMCS Ottawa является результатом напряженной работы команды и наземного персонала. Я уверен, что экипаж справится с задачами, которые ждут их в Индо-Тихоокеанском регионе», - цитирует РИА Новости слова контр-адмирала Кристофера Робинсона.

В канадском минобороны уточнили, что суть операций HORIZON и NEON сводится к укреплению мира и стабильности, а также направлена на поддержку усилий по соблюдению санкций ООН против Северной Кореи.

Экипаж фрегата, как ожидается, примет участие в совместных учениях с силами союзников и продемонстрирует возможности Королевского флота Канады.

Ранее стало известно о планах США удвоить усилия по сдерживанию официального Пхеньяна на фоне сближения КНДР с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Он также заявил о необходимости усилить санкции в отношении тех, кто способствует двусторонней торговле между Россией и КНДР.