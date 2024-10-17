США продадут Нидерландам военное радиооборудование на $1,42 млрд

Госдеп США одобрил продажу Нидерландам американского радиооборудования военного назначения на сумму $1,42 млрд, сообщили в Пентагоне.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Нидерландов радиооборудования и сопутствующего снаряжения оценочной стоимостью $1,42 млрд», - цитирует RT заявление оборонного ведомства США.

Речь идет о покупке Амстердамом американских раций и коммуникационных средств связи различных моделей, сетевых шифраторов, а также сопутствующих элементов логистики. Сообщается, что сделка позволит усилить нидерландскую армию и безопасность коммуникаций, наладить связь с вооруженными силами других стран НАТО.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон столкнулся с проблемами при восстановлении оборонно-промышленной базы страны на фоне истощения арсеналов из-за военной помощи Украине и Израилю. Ведомство призналось, что запасы страны ограниченны.