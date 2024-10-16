Мишустин подчеркнул важность укрепления отношений с КНР и Монголией

Трехсторонний формат взаимодействия между Россией, Китаем и Монголией имеет большое значение, потому что он эффективно дополняет двусторонние отношения. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин в ходе встречи руководителей правительств трех государств в Исламабаде.

За последние 10 лет создан комплекс документов и инструментов, которые способствуют взаимодействию в разных областях, отметил премьер-министр. Были определены основные векторы совместной деятельности, охватывающие все значимые аспекты.

Разработана и утверждена программа по формированию экономического коридора между Китаем, Монголией и Россией. Она направлена на усиление сотрудничества в таких сферах, как транспорт, таможня, промышленность, инвестиции, экология, а также приграничное и межрегиональное взаимодействие. Все эти инициативы успешно воплощаются в жизнь.

В сентябре 2023 года в столице России состоялись первые консультации по вопросам обеспечения стратегической безопасности. А в июле 2024 года в Астане прошла встреча глав внешнеполитических ведомств.

Председатель правительства отметил, что в условиях становления новой системы международных отношений, основанной на множестве центров влияния, региональное взаимодействие приобретает особую значимость. Его интеграция с развитием Евразийского экономического союза, а также с реализацией китайского проекта «Один пояс - один путь» и монгольской концепции «Степной путь» отвечает общим интересам трех государств.

Мишустин отметил необходимость увязать реализацию этих идей с созданием Большого евразийского партнерства, о котором говорил Владимир Путин.

Развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с КНР и Монголией - это один из ключевых векторов внешней политики России, сказал Михаил Мишустин.

Накануне премьер-министр России прилетел в столицу Пакистана Исламабад. Он примет участие в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества и проведет несколько рабочих встреч.