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Зампред комитета ТПП ожидает прекращения поставок газа через Украину

Виктор Тарусин назвал «Турецкий поток» и «Голубой поток» самыми надежными маршрутами поставок российского топлива в Европу.
Владимир Рубанов 2024-10-16 08:40:47
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Самый надежный на сегодняшний день маршрут поставок российского природного газа в Европу - это «Турецкий поток», заявил зампред комитета по газомоторному топливу Торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин. По его словам, транспортировка газа из РФ через Украину может прекратиться с 1 января.

«На сегодняшний момент это один из наиболее надежных путей поставки российского природного газа в Европу. А альтернатива у нас - только труба через Украину, которая, скорее всего, после 1 января будет тоже перекрыта», - сказал он в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

«Турецкий поток» и «Голубой поток» - это два направления, по которым Россия сейчас поставляет газ в Турцию, и потом топливо идет в другие европейские страны.

«И здесь можно сказать де факто - хаб работает, но он работает не так, как хотели бы мы», - сказал Тарусин.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что власти в Киеве не планируют продлевать соглашение на транзит газа. Контракт «Газпрома» и украинской энергетической компании «Нафтогаз» о поставках газа в страны Западной и Центральной Европы через Украину истекает в конце 2024 года.

После диверсии на «Северных потоках» газопровод через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в Центральную Европу. Топливо по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» поступает в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее глава «Газпрома» допустил, что нынешняя европейская политика на газовом рынке может привести к резкому росту цен на газ и дальнейшим перебоям поставок.

#Экономика #Украина #Европа #Турция #«Турецкий поток» #газпром #Южный поток #«Нафтогаз» #транзит #газопровод #наш эксклюзив #природный газ
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