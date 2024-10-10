Глава «Газпрома» допустил стремительный рост цен на газ в ЕС

Нынешняя европейская политика на газовом рынке может привести к резкому росту цен на газ и дальнейшим перебоям поставок - такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер в этот четверг на пленарном заседании ПМГФ (Петербургский международный газовый форум).

«Продолжится процесс деиндустриализации Европы. Самое неприятное, такая политика и такая ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и к перебоям поставок», объяснил он. Также Миллер задался вопросом, какие будут последствия от уменьшения спроса на газ в Европе в ближайшем будущем», - заявил Миллер.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что не будет продлевать соглашение о транзите газа. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад поставил задачу перед Украиной разрушить энергетическое взаимодействие России со странами ЕС. Напомним, что российский газ доставляется в Западную и Центральную Европу по единственному маршруту через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили соответствующий контракт в 2019 году, его действие истекает в конце текущего года.