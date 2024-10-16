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Эксперт перечислил плюсы и минусы «автоупрощенки» для бизнеса

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения с 2025 года смогут вводить все регионы России.
Владимир Рубанов 2024-10-16 08:00:16
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) - это альтернатива упрощенной системы налогообложения (УСН), рассказал эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов. Накануне сообщалось, что «автоупрощенку» с 2025 года смогут вводить все регионы России.

Элементы автоматизации в этой системе состоят в том, что в налогоплательщику не нужно подавать налоговых деклараций, объяснил специалист. Выплату начисляют сами налоговые органы.

«Плюс на этом режиме освобождаются от уплаты страховых взносов. Не секрет, что страховые взносы - достаточно болезненная тема с точки зрения фискальной нагрузки на фонд оплаты труда и суммарной налоговой нагрузки на бизнес», - рассказал Саськов.

При этом налоги по АУСН выше, чем при упрошенной системе налогообложения. Если по УСН ставка налогообложения доходов составляет 6%, то по автоматизированной системе - 8%. По исчислению «доходы минус расходы» на упрощенке максимальная ставка составляет 15%, а по АУСН - 20%.

«Естественно, это дает возможность выбора. Понятно, что добровольно человек может выбрать любой режим. Естественно, у кого высокий фонд оплаты труда и высокие страховые взносы, удобнее, чисто математически, применять именно автоматизированную систему. Плюс никакого взаимодействия с налоговыми органами в виде отчетности, потенциального риска допущения ошибок в исчислении со всеми вытекающими последствиями», - объяснил специалист.

Оборот, при котором можно применять эту систему, должен быть не более 60 миллионов рублей в год, количество наемных работников - не более пяти. Расчетный счет должен быть открыт в специальном уполномоченном банке.

«Этих банков порядка десяти, у которых налажен обмен информацией с налоговыми органами. Ведь не просто так налоговая исчисляет налоги - она принимает всю информацию из банков: сколько получено доходов, какие расходы понесены, в том числе по начислению зарплаты. По этим данным, полученных из банка, идет начисление по АУСН. По сути, все ключевые банки в этом списке присутствуют», - рассказал эксперт.

Сейчас применять этот режим можно только в четырех российских регионах - в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

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