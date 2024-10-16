Роботизированный ПТРК «Фагот» сокрушил ВСУ на Запорожском направлении

Роботизированный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Днепр» поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области. За националистами наши бойцы охотились при помощи ПТРК и ударных дронов.

После атаки с воздуха на врага двинулся робот, вооруженный ракетами. Небольшой и маневренный - он способен пробивать хорошо укрепленные блиндажи и даже защита от управляемых ракет ему не помеха.

«Вышли на человека, на бойца, который с нуля сконструировал, создал модель. Сначала на компьютере и потом все это воплотил в жизнь. Все с нуля до окончательного результата», - рассказал командир батареи ПТРК с позывным «Турист».

Боевые задачи на Ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК.

Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла различные испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Благодаря гусеничному ходу робот легко преодолевает различные препятствия. Машина с легкостью уничтожает блиндажи, огневые точки, и вражескую технику не ставя под угрозу жизни наших военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.