В МВД сообщили о восстановлении работоспособности сайтов ведомства

Работоспособность сайтов МВД России полностью восстановлена после обрыва линии связи.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, накануне в работе сайтов в домене МВД.РФ произошел сбой. Первые перебои зафиксировали накануне в 16:03 по московскому времени.

Как отметила Волк, это произошло по независящей от ведомства технической причине.

Большинство жалоб от пользователей поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Страницы не удавалось загрузить со стационарных компьютеров и мобильных устройств. Не помогало также подключение через VPN-сервисы.