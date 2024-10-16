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В МВД сообщили о восстановлении работоспособности сайтов ведомства

Сбои в работе сайтов МВД России были вызваны обрывом линии связи.
Ян Брацкий 2024-10-16 04:10:03
© Фото: Belkin Aleksey news.ru Global Look Press

Работоспособность сайтов МВД России полностью восстановлена после обрыва линии связи.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, накануне в работе сайтов в домене МВД.РФ произошел сбой. Первые перебои зафиксировали накануне в 16:03 по московскому времени.

Как отметила Волк, это произошло по независящей от ведомства технической причине.

Большинство жалоб от пользователей поступали из Москвы и Санкт-Петербурга. Страницы не удавалось загрузить со стационарных компьютеров и мобильных устройств. Не помогало также подключение через VPN-сервисы.

#интернет #Ирина Волк #Сбой #сайт #МВД России
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