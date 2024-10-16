Волк объяснила неполадки в работе сайта МВД

Сайты МВД России не работают из-за обрыва линии связи. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время сайты, входящие в АПК "Официальный интернет-сайт МВД России" не функционируют по не зависящим от ведомства техническим причинам», - говорится в ее сообщении.

Волк добавила, что специалисты работают над устранением всех неполадок и в скором времени сайты заработают.

Ранее стало известно, что сайты МВД, а также столичного, подмосковного главков и ГИБДД не работают несколько часов.