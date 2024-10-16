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МИД Швейцарии сообщил о срыве визита в страну премьер-министра Украины

Точные причины не указываются, поездку в минувший понедельник анонсировал МИД Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-10-16 04:05:28
© Фото: Tomas Tkacik, Keystone Press Agency Globallookpress

Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменен по причине форс-мажора, сообщили в швейцарском МИД. Он должен был прибыл в Европу 16 октября, а затем выступить в Лозанне 17-18 октября.

Ведомство не стало раскрывать конкретные причины срыва поездки, пишет «360». О ней стало известно в понедельник 14 октября, поездку анонсировал МИД Украины.

Предполагалось, что глава правительства Украины примет участие в международной конференции по вопросам разминирования, а также выступит на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Напомним, на прошлой неделе с визитами в страны Европы в попытке получить военную помощь от партнеров направился Владимир Зеленский. В частности, он побывал во Франции, Хорватии, Великобритании и других странах Запада.  

#Украина #Европа #Швейцария #Визит #Денис Шмыгаль #премьер-министр украины
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