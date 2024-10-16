МИД Швейцарии сообщил о срыве визита в страну премьер-министра Украины

Официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию отменен по причине форс-мажора, сообщили в швейцарском МИД. Он должен был прибыл в Европу 16 октября, а затем выступить в Лозанне 17-18 октября.

Ведомство не стало раскрывать конкретные причины срыва поездки, пишет «360». О ней стало известно в понедельник 14 октября, поездку анонсировал МИД Украины.

Предполагалось, что глава правительства Украины примет участие в международной конференции по вопросам разминирования, а также выступит на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

Напомним, на прошлой неделе с визитами в страны Европы в попытке получить военную помощь от партнеров направился Владимир Зеленский. В частности, он побывал во Франции, Хорватии, Великобритании и других странах Запада.