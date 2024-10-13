Дай-тур: как Европа отказывается от военной помощи Зеленскому

Западная оружейная лавка для ВСУ закрыта. Заказы больше не принимаются. Новость, которая ошарашила Зеленского среди недели - военного карнавала на авиабазе Рамштайн не будет. Саммит, где союзники Киева из НАТО традиционно одаривают Украину оружием, отменили. Причина в президенте США - Джо Байден, который должен был возглавить сходку русофобов, отказался приезжать. Якобы заботы у него другие: бушующий в Штатах ураган и миллионы пострадавших. Внутренние проблемы Америки важнее - отметили в Пентагоне.

«Из-за урагана Милтон президент Байден не поедет в Рамштайн, в Германию для участия в Контактной группе по обороне Украины. Мы пока работаем над обновлениями в графике, но точные даты сообщить не можем», - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабриан Сингх.

Ураган стал лишь предлогом для отказа Байдена лететь в Германию. Он мог отправить вместо себя госсекретаря Блинкена, который не отвечает за ликвидацию ЧС, зато курирует внешнюю политику и поддержку Украины. Но глава Госдепа тоже слился. И это явный знак того, что американцам просто нечего сказать по поводу выделения средств на снабжение Киева, а значит нет смысла обсуждать и «план победы» Зеленского. Рамштайн по Украине без участия США - все равно, что реквием по мечте.

«Бросается в глаза то, что европейцы не стали сами проводить встречу стран-участниц Рамштайна, а ведь таковых ни много ни мало более пятидесяти... В конечном итоге именно Америка - а не сами европейцы - и определяет курс Запада в самой разрушительной войне в Европе после 1945 года», - пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Пресловутый «план победы» Зеленского в Белом доме положили под сукно до подведения итогов американских выборов, что будет с ним дальше - не ясно. А тут вдобавок ко всему и отмена Рамштайна. Главе киевского режима пришлось прибегнуть к традиционному способу привлечения внимания - торговля лицом рядом с европейскими лидерами. Всю неделю он буквально метался по миру в попытке добиться того, чтобы поддержка Украины со стороны западных союзников окончательно не сошла на нет. Первой точкой турне Зеленского стала Хорватия, где прошел форум «Украина - Юго-восточная Европа» с участием представителей балканских стран, Словении, Румынии, Молдавии и Турции. Там прозвучал стандартный набор ничего не обязывающих заявлений и фраз. А президент Сербии Александр Вучич - и вовсе отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию.

«Мы воздержимся от введения санкций в отношении Российской Федерации, такова политика Республики Сербия... Еще одна вещь, на которой мы настаивали - мы можем говорить о любой помощи Украине, но мы отказываемся обсуждать военную помощь», - заявил Вучич.

Из Хорватии Зеленский улетел с пустыми руками. Президент Миланович, который выступает против вмешательства НАТО в конфликт на Украине, пообещал не допустить отправку своих военных в Киев. Но Зеленский вновь, словно капризный ребенок, требовал пригласить Украину в НАТО.

«Первый пункт плана касается того, будет ли преодолен дефицит геополитической определенности в Европе. Есть ли место Украине в НАТО? Если да, и это будет должным образом подтверждено, Путин проиграет геополитически», - заявил Зеленский.

Затем Зеленский отправился в Лондон. Но и там от былых чествований главы киевского режима отказались. Нет прежних объятий в аэропорту, как это было с Риши Сунаком. Новый премьер Кир Стармер хладнокровно ждал гостя у дверей резиденции. Когда оба заходили в двери - под ногами у Зеленского проскользнул главный крысолов Даунинг-стрит - кот Ларри. Кот выбежал из дома - мыши, соответственно, пустились в пляс.

Серия безрезультатных поездок просроченного президента продолжилась в Париже. Там Макрон почти по-мужски похлопал коллегу по плечу и отпустил - то ли с миром, то ли с благословением на дальнейшую войну. Глубокой ночью Зеленский прилетел уже в Рим. Клянчил оружие у премьера Джорджи Мелони. Ну а после за отпущением грехов отправился в Ватикан. Папа Римский уделил ему всего полчаса. Холодность понтифика наверняка связана с безбожным отношением Зеленского к церкви - киевский режим отобрал у православной церкви храм иконы Божьей Матери в Виннице и превратил в ночной клуб.

Финальной точкой «дай-тура» Зеленского стала Германия, где и должен был пройти тот самый Рамштайн. Вместо него - протокольная встреча с Шольцем, на которой канцлер был категоричен - запретил бить немецкими ракетами по России, и отказался гарантировать вступление Украины в НАТО.

«Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину. В ФРГ не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии провести контрнаступление. Олаф Шольц оставил просьбы Зеленского без внимания. Он не добился никакого прогресса по двум главным требованиям своего "плана победы". Поэтому европейское турне - это провал с украинской точки зрения», - пишет Bild.

Поставлять Украине оружие отказался и глава МИД Словакии, который приехал в Германию одновременно с главой нацрежима. Словак заявил, что его страна тоже больше не будет помогать Киеву.

«Словакия не будет более помогать Украине военным материалом со складов нашей армии, так как мы уже не можем ничего ей предоставить», - заявил министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар.

Для Европы уже очевидно - экономический и политический ущерб будет больше для стран, которые вводят блокады, чем для самой России. Потому все больше трезвых мыслей звучат из уст европейских политиков.

«Путин стал не слабее в военном и экономическом отношении, а сильнее. И Россия не изолирована на международном уровне. Правительства столкнулись с вызовом и должны подготовиться к переговорам: чтобы достичь переговоров, дипломатические каналы, которые были прерваны, должны быть восстановлены», - заявил министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман.

Что же касается саммита мира в нынешнем формате, таким каким задумал его Зеленский, на этой неделе пришлось перенести на неопределенный срок, лишь потому, что почти никто из мировых лидеров не выразил желания в нем участвовать. Для многих становится понятно, что Киев проиграет, а значит и вкачивать в него деньги - бессмысленно. Венгрия уже собирает единомышленников, чтобы изменить «глупую и нерабочую стратегию» Евросоюза. На этой неделе в Страсбурге Премьер Виктор Орбан вступил в жесткий спор с Урсулой фон дер Ляйен. Словам Орбана аплодировал весь зал, а затем все хором спели итальянскую песню «Белла, Чао», намекая на то, чтобы глава Еврокомиссии ушла в отставку.

«Благодаря председателю Еврокомиссии, ЕС вступил в эту войну с непонятными и немыслимыми намерениями, основанными на ложных ожиданиях и неправильной стратегии. Если мы хотим победить, мы должны изменить стратегию. В каждой войне должна быть дипломатическая активность, общение, прямое или через посредников. И если мы будем игнорировать это, то будем все глубже и глубже погружаться в болото войны», - заявил Орбан.

С антиевропейским настроением Орбана, правда только в кулуарах, соглашаются большинство дипломатов из стран НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто. По его словам, министры иностранных дел разделяют мнение Будапешта и понимают, что вступление Украины в альянс, как того требует Зеленский, приведет к началу Третьей мировой войны.

«Из-за основополагающей линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало Третьей мировой войны. А мы всегда выступали против прямой конфронтации между Россией и НАТО», - заявил Сийярто.

Сам же Зеленский уверен - шанс для скорого завершения конфликта есть. Он даже называет конкретные сроки - октябрь, ноябрь и декабрь этого года. Эти месяцы, по словам главы режима, станут решающими. Украинцам же главарь нацрежима рассказывает сказки о том, что рано или поздно он выйдет на границы 1991 года. Вот только офицеры ВСУ, чьи солдаты тысячами погибают на поле боя, в его стратегию не верят.

На фоне абсолютных провалов ВСУ на фронте бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал скорую ликвидацию Зеленского. Главу киевского режима с большой вероятностью убьют, причем свои же. Киллеров закажет ближайший соратник - глава офиса президента Ермак.

«Именно Ермак реальная власть. Он довольно безжалостный человек, который запросто может избавиться от Зеленского. Так что во дворце полно интриг. Зеленскому повезет, если он сможет сбежать с Украины живым и отправиться в какой-нибудь райский уголок во Флориде или на Средиземном море, доживать свои дни на деньги, которые украл у американских налогоплательщиков», - заявил Джонсон.

Когда хозяевам Зеленского надоест украинский проект, его сольют. А вот от планов нанести России поражение Запад точно не откажется. НАТО уже готовится к нападению на Россию. Завтра над акваторией Северного моря Альянс начинает учения Steadfast Noon. Две тысячи военных и 60 самолетов из 13 стран. Бомбардировщики и истребители, способные нести ядерные боеголовки, поднимутся в небо, чтобы отработать нанесение ударов тактическим ядерным оружием.

«НАТО сильное. Мы можем противостоять любому противнику. И нас никогда не запугают невходящие в НАТО страны, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно», - заявил генсек НАТО Марк Рютте.

В Польше и Прибалтике всерьез обсуждают возможность нанесения удара по Санкт-Петербургу. Как пишут журналисты со ссылкой на бывшего начальника генштаба Польши, такой сценарий будет реализован в случае прямого боевого столкновения с Россией.

«Как только российские войска пересекут границу, последует незамедлительный ответ. Не в первый день, а в первую минуту! Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург!», - заявил Раймунд Анджейчак.

Какими будут ответные меры России не так давно обозначил Владимир Путин в обновленной ядерной доктрине, а на этой неделе повторил глава МИД России Сергей Лавров. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию и угрозу со стороны любого, даже неядерного, государства.