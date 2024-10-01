Переводивший деньги ВСУ житель Приморья получил 13 лет колонии

Житель Приамурья проведет в колонии ближайшие 13 лет. Такой приговор за госизмену ему вынес Амурский областной суд.

«Житель Приамурья признан виновным... и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении УФСБ.

В ходе следствия удалось доказать, что житель поселка Магдачи, работник локомотивного депо, выполнил 15 денежных переводов в интересах ВСУ.

На переправленные им деньги националисты закупали дроны-камикадзе, амуницию, квадрокоптеры и военную технику, для использования в зоне спецоперации против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ранее стало известно о задержании еще одного жителя Приморского края, который переводил деньги на нужды боевиков киевского режима. Он попал в поле зрения ФСБ, был задержан и доставлен на допрос. Сейчас с ним работают следователи.