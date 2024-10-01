МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Переводивший деньги ВСУ житель Приморья получил 13 лет колонии

Осужденный переводил деньги украинским боевикам, на которые они приобретали дроны-камикадзе, вооружение и амуницию.
Ян Брацкий 2024-10-01 06:42:20
© Фото: Lantyukhov Sergey news.ru Global Look Press

Житель Приамурья проведет в колонии ближайшие 13 лет. Такой приговор за госизмену ему вынес Амурский областной суд.

«Житель Приамурья признан виновным... и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении УФСБ.

В ходе следствия удалось доказать, что житель поселка Магдачи, работник локомотивного депо, выполнил 15 денежных переводов в интересах ВСУ.

На переправленные им деньги националисты закупали дроны-камикадзе, амуницию, квадрокоптеры и военную технику, для использования в зоне спецоперации против Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ранее стало известно о задержании еще одного жителя Приморского края, который переводил деньги на нужды боевиков киевского режима. Он попал в поле зрения ФСБ, был задержан и доставлен на допрос. Сейчас с ним работают следователи.

#ФСБ #ВСУ #Приамурье #суд #Приговор #колония #Госизмена
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 