Байден объявил о новом пакете вооружений для Киева на $425 млн

Американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 425 миллионов долларов, следует из заявления пресс-службы Белого дома.



По итогам разговора американского лидера с Зеленским в новую партию вошли средства ПВО. Помимо этого, в пакет включены боеприпасы класса земля - воздух и бронетехника.

«Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли дополнительные средства ПВО», - сообщили в Белом доме.

Администрация США также анонсировала ноябрьскую видеоконференцию глав государств и правительств по вопросу координации поставок оружия Киеву.



Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Европейский союз потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро.