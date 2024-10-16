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Байден объявил о новом пакете вооружений для Киева на $425 млн

В партию вошли средства ПВО, бронетехника и боеприпасы класса земля-воздух.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 21:41:06
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 425 миллионов долларов, следует из заявления пресс-службы Белого дома.

По итогам разговора американского лидера с Зеленским в новую партию вошли средства ПВО. Помимо этого, в пакет включены боеприпасы класса земля - воздух и бронетехника.

«Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 425 миллионов долларов, в который вошли дополнительные средства ПВО», - сообщили в Белом доме.

Администрация США также анонсировала ноябрьскую видеоконференцию глав государств и правительств по вопросу координации поставок оружия Киеву.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Европейский союз потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро.

#пво #Украина #сша #Белый дом #байден #поставки
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