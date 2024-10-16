Освободивший Угледар «Ангел» рассказал о встрече с местными жителями

Жители освобожденного Угледара первым увидели «Ангела» - именно такой позывной взял себе Юрий Гагарин, командир батальона группировки «Восток», бравшей город. Полный тезка первого человека в космосе смог успокоить и приободрить жителей, которые, несмотря на издевательства и угрозы украинских боевиков, ждали прихода российской армии. Юрий Гагарин вместе с коллегами вывел из подвалов 116 человек.

«Люди были измотаны, они просидели в подвалах два с лишним года в ожидании. И они были уставшие морально, разбитые. Люди очень обрадовались, когда мы пришли, они почувствовали облегчение, стали изливать душу», - рассказал замкомандира полка с позывным «Ангел».

Сейчас Юрий ненадолго вернулся домой в госпиталь, но даже в поездке за медицинской помощью не отходит от дел. На пункте сбора гуманитарной помощи проверяет, что готовят волонтеры для передовой. За таким руководителем, как за каменной стеной. Фельдшер с позывным «Солнце» рассказывает, выбирала не место службы, не направление, выбирала - командира.

«Это старший товарищ, который всегда поддержит, даст правильное напутствие и никогда не подведет. Это железный человек для меня. Это сложившаяся в их полку ситуация, это его все люди, из которых сложено это слово "Ангел", это первые буквы имен людей», - объяснила фельдшер с позывным «Солнце».

У Юрия семеро детей, успешный бизнес, но он добровольцем отправился на специальную военную операцию, чтобы спасать людей Донбасса. На Урале челябинец часто помогал монастырям, на фронте Гагарин командует мотострелковым штурмовым батальоном «Апостол». О работе рассказывать не любит, но уверен, что взятие Угледара - переломный момент не только для мирных жителей, но и для всей операции.

«Сейчас с этим будет разбираться следствие, потому что там масса захоронений на территории Угледара, во дворах домов, в подвалах, в шахтах, в штольнях брошенных. Там будут сейчас соответствующие органы выяснять причину гибели этих людей. Но со слов жителей, имели место расстрелы. Это было», - сказал «Ангел».

Важной миссией боец считает не только защиту мирных жителей, но и рассказывать как, а главное с чем приходится бороться.

«Видите, свастика и написано - ЗСУ. Мы не боремся здесь с украинским народом, мы здесь уничтожаем фашизм», - отметил «Ангел».

Биться за справедливость и мирное небо Юрий Гагарин планирует до конца. После планового лечения снова отправится на линию фронта к своим сослуживцам. Ведь помощи «ангелов» еще ждут сотни и тысячи мирных жителей.