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Власти Молдавии назвали «манипулятивным» предложение ПМР о референдуме

Молдавия отказалась проводить референдум о вступлении в ЕС на территории Приднестровья.
Игнат Далакян 2024-10-11 18:28:30
© Фото: Robert B. Fishman/dpa/Globallookpress

Молдавия отказалась проводить референдум о вступлении в Европейский союз на территории Приднестровья. На сайте правительства страны это объяснили тем, что предложение непризнанной республики является «манипулятивным».

«Правовые нормы не позволяют открытие избирательных участков на неконтролируемой территории, где нет гарантий безопасности и уверенности в отсутствии внешнего вмешательства», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в приграничных с Приднестровьем населенных пунктах откроется 30 избирательных участков, где смогут беспрепятственно проголосовать проживающие на этой территории граждане Молдавии. Власти страны назвали «манипулятивной акцией» призыв Тирасполя организовать еврореферендум и заявили, что ее предложили «по велению внешних сил».

Депутат Государственной думы России Александр Толмачев в беседе с RT заявил, что Молдавия продемонстрировала «образцы демократии» на уровне самых верных союзников Соединенных Штатов, отклонив предложение Приднестровья об открытии участков по проведению референдума о вступлении в ЕС. При этом парламентарий напомнил, что в ПМР живут люди с молдавским гражданством, однако действующих властей Молдавии их мнение не интересует.

Ранее в Молдавии предложили провести еврореферендум в Приднестровье. В Министерстве иностранных дел непризнанной республики отметили, что мероприятие можно организовать при договоренности сторон и с участием наблюдателей.

#в стране и мире #Молдавия #евросоюз #Приднестровье #референдум #ефрореферендум
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