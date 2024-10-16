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В Иране заявили о наличии оружия, превосходящего ядерное

Бригадный генерал Эбрахим Ростами добавил, что Тегеран стоит на пороге создания ядерного оружия.
Сергей Лебедев 2024-10-16 20:26:39
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иран обладает оружием, которые превосходит ядерное. Об этом в интервью порталу Didban Iran заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. При этом он не уточнил, о чем конкретно идет речь.

«Я заявляю, что у нас есть более мощное оружие, чем ядерные бомбы», - сказал бригадный генерал.

Эбрахим Ростами также добавил, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия.

Напомним, в начале октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. По данным ЦАХАЛ, было выпущено около 230 снарядов, большую часть которых удалось перехватить.

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что израильские власти обсуждают варианты реакции на иранскую атаку. По словам дипломата, для ответных действий выберут место и способ.

#ядерное оружие #генерал #Израиль #Иран #ксир #Эбрахим Ростами
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