В Иране заявили о наличии оружия, превосходящего ядерное

Иран обладает оружием, которые превосходит ядерное. Об этом в интервью порталу Didban Iran заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Ростами. При этом он не уточнил, о чем конкретно идет речь.

«Я заявляю, что у нас есть более мощное оружие, чем ядерные бомбы», - сказал бригадный генерал.

Эбрахим Ростами также добавил, что Иран стоит на пороге создания ядерного оружия.

Напомним, в начале октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. По данным ЦАХАЛ, было выпущено около 230 снарядов, большую часть которых удалось перехватить.

Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что израильские власти обсуждают варианты реакции на иранскую атаку. По словам дипломата, для ответных действий выберут место и способ.