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Операторы БПЛА показали, как уничтожают боевиков в курском приграничье

Российские военные наносят удары с воздуха по технике и живой силе врага.
Владислав Кустов 2024-10-16 19:39:27
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские военные продолжают методично уничтожать украинских националистов в курском приграничье. По боевикам активно работают подразделения БПЛА. Они поражают технику и живую силу врага.

«Летаем, смотрим движение. Летаем прямо над дорогами. Смотрим дороги», - рассказывает заместитель командира взвода операторов БПЛА с позывным «Красивый».

Так, например, в объектив попал автомобиль, который должен был подвести подкрепление на позиции боевиков. Быстрая реакция и наш FPV-дрон разрывается рядом с машиной. Но этого достаточно, чтобы технику повредить и нанести поражение тем, кто внутри.

Небо закрывает не сильно поредевшая листва. От беспилотников деревья должны защитить, но российские бойцы, зная, что в лесополосе находится противник, дрон за дроном пускают по квадрату. Это так называемые «беспокоящие удары», чтобы противник не мог свободно перемещаться.

Самым сердцем подразделения БПЛА является лаборатория, в которой каждый дрон проходит предполетную подготовку. В ней паяют и печатают детали, перепрошивают коптеры, меняя им частоты, чтобы не мешал РЭБ противника.

«Каждое оборудование должно пройти проверку и подготовку», - отмечает инженер-техник с позывным «Добрый».

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения украинского танка при помощи беспилотника «Иноходец». Вражескую технику подбили в Курской области.

#бпла #беспилотники #Курская область #дроны #приграничье #FPV
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