ВС РФ уничтожили танк ВСУ в Курской области при помощи «Иноходца»

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинский танк при помощи беспилотника «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны России.

Танк ВСУ был обнаружен операторами БПЛА в ходе разведывательных мероприятий. Он укрывался в лесополосе.

Определив и подтвердив точные координаты танка, военнослужащие приняли решение о точечном огневом воздействии. Для этого был привлечен расчет ударного беспилотника «Иноходец».

В ходе удара удалось добиться прямого попадания ракетой, которое и привело к уничтожению танка.

Результативность боевой работы подтвердили кадры объективного контроля - они запечатлели точное попадание и взрыв неприятельского танка.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов разнесли украинские склады с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.