ВС РФ уничтожили танк ВСУ в Курской области при помощи «Иноходца»

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинский танк при помощи беспилотника «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны России.
Танк ВСУ был обнаружен операторами БПЛА в ходе разведывательных мероприятий. Он укрывался в лесополосе.
Определив и подтвердив точные координаты танка, военнослужащие приняли решение о точечном огневом воздействии. Для этого был привлечен расчет ударного беспилотника «Иноходец».
В ходе удара удалось добиться прямого попадания ракетой, которое и привело к уничтожению танка.
Результативность боевой работы подтвердили кадры объективного контроля - они запечатлели точное попадание и взрыв неприятельского танка.
Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов разнесли украинские склады с боеприпасами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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