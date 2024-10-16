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ВС РФ уничтожили танк ВСУ в Курской области при помощи «Иноходца»

Неприятельский танк укрывался в лесополосе в приграничье, но это не спасло его от обнаружения.
2024-10-16 15:28:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинский танк при помощи беспилотника «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны России. 

Танк ВСУ был обнаружен операторами БПЛА в ходе разведывательных мероприятий. Он укрывался в лесополосе.

Определив и подтвердив точные координаты танка, военнослужащие приняли решение о точечном огневом воздействии. Для этого был привлечен расчет ударного беспилотника «Иноходец». 

В ходе удара удалось добиться прямого попадания ракетой, которое и привело к уничтожению танка. 

Результативность боевой работы подтвердили кадры объективного контроля - они запечатлели точное попадание и взрыв неприятельского танка. 

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов разнесли украинские склады с боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #танк #Курская область #ВСУ #иноходец #приграничье
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