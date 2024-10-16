Мбаппе подаст иск о клевете из-за обвинений в изнасиловании

Французский футболист Килиан Мбаппе будет подавать жалобу на обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на адвоката спортсмена Мари Алис Каню-Бернар.

Представители Мбаппе называют обвинения в изнасиловании «полнейшей ложью» и «клеветническими слухами».

«Килиан Мбаппе был “шокирован”, увидев, что его имя связано со шведским расследованием изнасилования», - приводит слова Каню-Бернар телеканал.

Сейчас, по словам адвоката, нападающий клуба «Реал Мадрид» спокоен, потому что «не сделал ничего противозаконного».

Недавно стало известно, что футболиста обвиняют в изнасиловании после его двухдневного визита в Швецию.