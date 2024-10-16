МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мбаппе подаст иск о клевете из-за обвинений в изнасиловании

Несмотря на разразившийся скандал вокруг футболиста, он спокоен и отрицает обвинения.
Виктория Бокий 2024-10-16 17:12:41
© Фото: IMAGO Cesar Cebolla PRESSINPHO Global Look Press

Французский футболист Килиан Мбаппе будет подавать жалобу на обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на адвоката спортсмена Мари Алис Каню-Бернар.

Представители Мбаппе называют обвинения в изнасиловании «полнейшей ложью» и «клеветническими слухами».

«Килиан Мбаппе был “шокирован”, увидев, что его имя связано со шведским расследованием изнасилования», - приводит слова Каню-Бернар телеканал.

Сейчас, по словам адвоката, нападающий клуба «Реал Мадрид» спокоен, потому что «не сделал ничего противозаконного».

Недавно стало известно, что футболиста обвиняют в изнасиловании после его двухдневного визита в Швецию.

#в стране и мире #стокгольм #обвинение #футболист #иск #Мбаппе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 