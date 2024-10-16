Белоусов проинспектировал объекты ТОФ на Камчатке

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота в рамках рабочей поездки в Камчатский край. Об этом сообщает Минобороны России.

Белоусов посетил пункт базирования Подводных сил ТОФ. Командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил ему, что к данному моменту проделана глубокая модернизация причального флота. Он уточнил, что эта модернизация позволила своевременно в установленные сроки принять семь атомных подлодок за последние несколько лет - пять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Борей» и две подлодки типа «Ясень».

Он добавил, что сейчас идут строительные работы по 14 объектам, что позволит увеличить причальный флот и значительно расширить боевые возможности Подводных сил Тихоокеанского флота.

Также представителем Главного управления специального строительства МО РФ было доложено Белоусову, что завершение всех строительных работ на этом объекте спланировано на лето 2025 года.

«Обновленная инфраструктура причала позволит обеспечить подводные лодки необходимыми энергоресурсами, связью, воздухом и водой, что значительно сократит износ механизмов и систем кораблей во время их стоянки в пункте базирования», - говорится в сообщении Минобороны России.

Также сообщается, что Андрей Белоусов проверил объекты военной и социальной инфраструктуры одного из соединений морской пехоты Тихоокеанского флота.

Министр заслушал доклады командования гарнизона относительно состояния существующих фондов, а также о перспективах развития военного городка.

Белоусову доложили, что в рамках первого этапа построят новую казарму и столовую, которая сможет вместить одновременно до 1 000 человек.

Андрей Белоусов подчеркнул, что заявленные сроки выполнения работ должны соблюдаться, и напомнил, что все это находится на особом контроле, включая жилье.

«Бригада воюет, и когда военнослужащие сюда вернутся, у них должно быть где жить», - отметил министр.

Кроме этого, отмечается, что, помимо возведения новых объектов, на территории военного городка уже идет реконструкция двух казарм. Сдать их должны в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что Белоусов заявил: военные ведомства РФ и КНР солидарны в оценках мировых процессов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.