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Группа ударных вертолетов уничтожила артустановку ВСУ в Курской области

Также летчики успели уничтожить бронетехнику противника, скрытую в лесистой местности.
2024-10-16 17:13:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской артиллерийской установки в Курской области. 

Ее уничтожила группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М. Она выполняла задачи по поддержке наземных войск в курском приграничье.

Ведущий экипаж дал ведомым команду, за которой последовал ракетный удар по обнаруженной артиллерийской установке противника, которая была уничтожена вместе с расчетом. 

«Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили бронетехнику ВСУ, скрытую в лесистой местности», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержке выполняющих боевые задачи в рамках СВО подразделений.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ми-28НМ #ми-35м #Ка-52М #армейская авиация
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