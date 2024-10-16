Группа ударных вертолетов уничтожила артустановку ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской артиллерийской установки в Курской области.

Ее уничтожила группа ударных вертолетов Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М. Она выполняла задачи по поддержке наземных войск в курском приграничье.

Ведущий экипаж дал ведомым команду, за которой последовал ракетный удар по обнаруженной артиллерийской установке противника, которая была уничтожена вместе с расчетом.

«Помимо этого, в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили бронетехнику ВСУ, скрытую в лесистой местности», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве отметили, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиаподдержке выполняющих боевые задачи в рамках СВО подразделений.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.