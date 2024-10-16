Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео их боевой работы опубликовало Минобороны России.

Военные летчики сорвали ротацию украинских боевиков, атаковав разведанные цели авиационными ракетами.

После пуска ракет экипажи сделали противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Разведчики доложили, что в результате этого удара были уничтожены личный состав и бронированная техника ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.