МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Поздняков заявил, что легко принял решение уйти с поста главы ОКР

Бывший глава Олимпийского комитета России отказался называть возможного преемника.
Карина Тазетдинова 2024-10-16 15:35:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Станислав Поздняков заявил, что очень легко принял решение уйти в отставку с поста главы Олимпийского комитета России. Однако комментировать причины все равно не стал. Помимо этого, он отказался называть возможного преемника.

Накануне Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства организации, после которых покинет должность.

Известно, что он уходит с поста на два года раньше срока завершения своих полномочий. Голосование по выбору нового главы состоится на Олимпийском совете, который традиционно проходит в декабре.

В Кремле сегодня отметили, что Поздняков работал в очень сложное для наших спортсменов время, когда связь с олимпийским движением и МОК фактически была утеряна.

Поздняков четырежды становился олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Он также является десятикратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы.

#МОК #ОКР #наш эксклюзив #олимпийский комитет россии #поздняков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 