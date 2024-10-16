Поздняков заявил, что легко принял решение уйти с поста главы ОКР

Станислав Поздняков заявил, что очень легко принял решение уйти в отставку с поста главы Олимпийского комитета России. Однако комментировать причины все равно не стал. Помимо этого, он отказался называть возможного преемника.



Накануне Станислав Поздняков предложил провести досрочные выборы нового руководства организации, после которых покинет должность.



Известно, что он уходит с поста на два года раньше срока завершения своих полномочий. Голосование по выбору нового главы состоится на Олимпийском совете, который традиционно проходит в декабре.



В Кремле сегодня отметили, что Поздняков работал в очень сложное для наших спортсменов время, когда связь с олимпийским движением и МОК фактически была утеряна.



Поздняков четырежды становился олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Он также является десятикратным чемпионом мира и 13-кратным чемпионом Европы.