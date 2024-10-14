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Операторы БПЛА разнесли украинские склады с боеприпасами

Удачный удар беспилотниками был нанесен на территории Харьковской области.
2024-10-14 16:52:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. 

Разведчики из состава подразделений группировки войск «Запад» выявили эти склады в Харьковской области при помощи беспилотников. Противник маскировал склады в лесопосадках, но это не изменило их судьбу.

Проанализировав полученные данные, российские военнослужащие приняли решение уничтожить склады. 

Этим занялись разведчики 1-й гвардейской танковой армии. Они ликвидировали вражеские склады точными сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. Все выявленные цели были успешно уничтожены. 

Ранее сообщалось, что операторы беспилотника «Иноходец» уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#боеприпасы #бпла #Харьковская область #спецоперация #уничтожение #склады
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