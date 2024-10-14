Операторы БПЛА разнесли украинские склады с боеприпасами

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов уничтожили полевые склады боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Разведчики из состава подразделений группировки войск «Запад» выявили эти склады в Харьковской области при помощи беспилотников. Противник маскировал склады в лесопосадках, но это не изменило их судьбу.

Проанализировав полученные данные, российские военнослужащие приняли решение уничтожить склады.

Этим занялись разведчики 1-й гвардейской танковой армии. Они ликвидировали вражеские склады точными сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. Все выявленные цели были успешно уничтожены.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотника «Иноходец» уничтожили пункт дислокации ВСУ в курском приграничье.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.