Мошенники звонят студентам от лица ректора и вымогают у них деньги

Минобрнауки России предупредило о продолжающихся атаках мошенников на сотрудников учебных заведений и студентов. Об этом министерство написало в своем Telegram-канале.

Ведомство перечислило несколько схем, которые применяют злоумышленники, чтобы запугать человека.

Аферисты, имея нужные персональные данные студента, начинают звонить и шантажировать его якобы от имени ректора вуза. Также они могут представиться сотрудником ФСБ или МВД.

Злоумышленники подменяют номер телефона и подделывают голос, называют личные данные человека, чтобы тот не заподозрил обман.

Для собственной безопасности, если все-таки звонок был принят, необходимо завершить беседу. Лучше не отвечать незнакомым пользователям в мессенджерах и не переходить по неизвестным ссылкам в сообщениях.

Если злоумышленник написал якобы от имени учебного заведения, то нужно напрямую связаться с преподавателями или учебной частью и предупредить их о случившемся.

Ранее сообщалось еще об одной схеме мошенничества, когда аферисты получают персональные данные человека через сервисы доставки. План обмана похожий: неизвестная ссылка в сообщении якобы от лица службы доставки, которая переадресовывает на поддельный сайт, где предлагают ввести свои данные для мнимого отслеживания заказа.