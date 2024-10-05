Мошенники придумали новую схему обмана через сервисы доставки

Роскачество выявило новую схему мошенничества: злоумышленники создают фейковые аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за популярные службы доставки, и требуют у пользователей личные данные. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

В сообщении мошенник отправляет ссылку, которая переадресовывает на поддельный сайт сервиса, и предлагает ввести банковские данные. Помимо этого, ему также нужны имя пользователя и пароль от онлайн-банка, якобы для отслеживания заказа.

Данные, введенные жертвой, автоматически отправляются злоумышленникам. После этого деньги с банковского счета могут быть украдены.

Ранее Депздрав предупреждал о еще одной схеме мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) и просят скачать или обновить установленное приложение сервиса. Далее предлагают перейти по фишинговой ссылке и скачать поддельное приложение, после чего данные с устройства также переходят к мошенникам.