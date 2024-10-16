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Филиппо заявил, что Макрон выделяет деньги Украине на похищение мужчин

Лидер партии «Патриоты» призвал прекратить помогать Киеву.
Виктория Бокий 2024-10-16 13:44:03
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency Global Look Press

Финансовая помощь Украине от Франции и Евросоюза направлена на похищение мужчин и отправку их на фронт. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X прокомментировал видео, где показано, как проходит мобилизация во Львове.

«Это то, на что Макрон снова дал три миллиарда! Это то, на что фон дер Ляйен опять даст 35 миллиардов! Еще один молодой человек, похищенный на глазах своей матери солдатами Зеленского и НАТО, умрет на фронте», - написал Филиппо.

Политик призвал прекратить поставки оружия и финансирование «коррумпированного» и «мафиозного» киевского режима. После этого он предложил уничтожить НАТО.

«Давайте уйдем и уничтожим НАТО! Да здравствует свободная Франция и мир!» - заключил Флориан Филиппо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж продолжит поставлять Киеву вооружения. По его словам, такой французский жест поможет Украине обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе.

#Франция #НАТО #макрон #евросоюз #Париж #Филиппо
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