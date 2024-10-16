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ВСУ потеряли на Курском направлении более 350 боевиков за сутки

Также неприятель потерял 21 единицу бронетехники, пять минометов и семь автомобилей.
2024-10-16 13:30:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что враг потерял более 350 боевиков на Курском направлении за сутки.

Также российские войска уничтожили 21 единицу бронетехники. В это число вошли два танка, три боевые бронированные машины пехоты, а также 16 других боевых бронированных машин. 

Кроме этого, противник недосчитался пяти минометов и семи автомобилей. Еще шесть украинских боевиков сдались в плен. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #Потери противника #Курское направление
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