Минобороны России сообщило о том, что враг потерял более 350 боевиков на Курском направлении за сутки.

Также российские войска уничтожили 21 единицу бронетехники. В это число вошли два танка, три боевые бронированные машины пехоты, а также 16 других боевых бронированных машин.

Кроме этого, противник недосчитался пяти минометов и семи автомобилей. Еще шесть украинских боевиков сдались в плен.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Красный Яр в Донецкой Народной Республике и Невское в Луганской Народной Республике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.