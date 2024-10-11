МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Президент Франции отметил, что это не является призывом разоружать Израиль на фоне угроз, которым страна подвержена.
Игнат Далакян 2024-10-11 21:45:19
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа и Ливане, представляет «единственный рычаг» для прекращения огня. Трансляция выступления французского лидера велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.

«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое», - сказал Макрон на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза на Кипре.

Президент Франции добавил, что это не призыв к разоружению Израиля на фоне тех угроз, которым страна подвержена.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что за прошедшие сутки не менее 63 человек погибли в результате обстрела ЦАХАЛ сектора Газа. Также отмечается, что в ходе боевых действий в северной части анклава погибли трое израильских военнослужащих.

#в стране и мире #Франция #Израиль #Эмманюэль Макрон #обстрелы #ЦАХАЛ #поставки оружия #Прекращение огня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 