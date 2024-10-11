Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа и Ливане, представляет «единственный рычаг» для прекращения огня. Трансляция выступления французского лидера велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.

«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое», - сказал Макрон на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза на Кипре.

Президент Франции добавил, что это не призыв к разоружению Израиля на фоне тех угроз, которым страна подвержена.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что за прошедшие сутки не менее 63 человек погибли в результате обстрела ЦАХАЛ сектора Газа. Также отмечается, что в ходе боевых действий в северной части анклава погибли трое израильских военнослужащих.