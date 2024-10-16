ЦАХАЛ нанес удар по десяткам объектов «Хезболлы» в городе Набатия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по городу Набатия на юге

Ливана. Пресс-служба сообщает, что целью атаки были десятки террористических объектов «Хезболлы».

«Израильские ВВС демонтировали подземную инфраструктуру, используемую силами "Хезболлы" на юге Ливана. Сеть

туннелей была встроена в центр города, под домами ливанских мирных жителей, которые использовались террористами "Хезболлы", цинично эксплуатировавшими гражданскую инфраструктуру на юге Ливана», - говорится в сообщении.

По предварительной информации агентства Reuters, погибли мэр города и еще пять человек. Судя по кадрам местных жителей из соцсетей, в городе огромные столбы дыма, экстренные службы работают над устранением последствий атаки.

Также израильская армия возобновила удары по району Дахия в Бейруте, который считается оплотом «Хезболлы». Со своей стороны бойцы «Хезболлы» ежедневно проводят ракетные обстрелы израильской территории.