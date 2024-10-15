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Десять человек погибли при авиаударе ЦАХАЛ по городу Кана в Ливане

Еще 15 раненых госпитализировали в лечебные учреждения.
Сергей Лебедев 2024-10-15 22:51:23
© Фото: Ilan Assayag JINI Global Look Press

Сегодня вечером израильские военные нанесли авиационный удар по городу Кана на юге Ливана. Об этом сообщает информационное агентство NNA. По его данным, погибли десять человек.

«Более пятнадцати раненых были переведены в больницы», - говорится в сообщении.

Напомним, в Ливане жертвами ракетно-бомбовых ударов Израиля уже стали более двух тысяч человек. Помимо лидеров движения «Хезболла» от осколков снарядов и под обломками рухнувших зданий гибнут мирные жители, женщины и дети.

В Бейруте считают, что Израиль совершает геноцид и военные преступления.

#Израиль #ВВС #ливан #ЦАХАЛ #атака #погибшие
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