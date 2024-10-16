Опубликовано видео допроса подозреваемого в подрыве машины в Москве

Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве авто на юго-западе Москвы. Кадры опубликовала московская прокуратура. Мужчина на момент рейда силовиков находился дома по месту проживания. Москвич утверждает, что в квартире хранит оружие, но оно зарегистрировано.

С причинами задержания 51-летний подозреваемый не согласился, но дал добро на обыск. Задержанный в ближайшее время будет передан следователям.

Происшествие произошло накануне на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Предварительно, инцидент связан с предпринимательской деятельностью одного из пострадавших, он находится в реанимации.