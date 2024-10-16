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Опубликовано видео допроса подозреваемого в подрыве машины в Москве

Мужчина заявил, что не понимает причин задержания, но спокойно согласился на обыск.
Ирина Егорова 2024-10-16 11:43:29
© Фото: IrinaVolk_MVD, Telegram © Видео: МВД России

Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве авто на юго-западе Москвы. Кадры опубликовала московская прокуратура. Мужчина на момент рейда силовиков находился дома по месту проживания. Москвич утверждает, что в квартире хранит оружие, но оно зарегистрировано.

С причинами задержания 51-летний подозреваемый не согласился, но дал добро на обыск. Задержанный в ближайшее время будет передан следователям.

Происшествие произошло накануне на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок. Предварительно, инцидент связан с предпринимательской деятельностью одного из пострадавших, он находится в реанимации.

#Москва #оружие #Задержание #силовики #Прокуратура #Обыск
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