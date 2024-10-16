Politico: США отказались сбивать ракеты над Украиной

Киев хочет, чтобы США сбивали российские ракеты, как сбивают иранские, пишет Politico. Но «жесткий ответ» для Украины заключается в том, что у России есть ядерное оружие, а у Ирана его нет.

На этой неделе США развернули в Израиле передовую систему ПВО THAAD, отправив туда команду своих военнослужащих для отражения возможной атаки Ирана. В Киеве это называют двойными стандартами.

Причина, по которой США действуют смело в Израиле и осторожно на Украине, ясна: у России есть ядерное оружие, а у Ирана - нет, сказали изданию высокопоставленный сотрудник сената США и два чиновника администрации Байдена.

Отправка американских военных на Украину, чтобы сбивать российские ракеты, может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира - с потенциально апокалиптическими последствиями.

Разница еще и в том, что Израиль - небольшая страна, и США могут использовать корабельные системы ПВО. Украина огромна и недоступна для западных флотов. Ее союзникам придется разместить ПВО на западной границе, с большим риском «вступить в войну ради неопределенных выгод», сказал газете эксперт.

Странам НАТО, возможно, также придется запустить истребители над Украиной, что может привести к прямым столкновениям с Россией, а именно этого Белый дом пытается избежать.

Американские чиновники признали, что им известно о растущем недовольстве на Украине, но заявили, что работают над новыми поставками оружия, которые, как они надеются, развеют разочарования Киева.

Американцы и без того сильно замешаны в украинском конфликте. Они сообщают Киеву о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции, говорится в статье. Предупреждение получают тысячи военнослужащих разведывательных, связных и мобильных подразделений ПВО.

Вывод, который можно сделать из разного подхода к Израилю и Украине, заключается в том, что лучше иметь ядерное оружие, чем не иметь его, говорится в статье.