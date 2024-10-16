На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции. Об этом сообщили сейсмологи из Европейско-Средиземноморского центра (EMSC). Некоторые СМИ передают, что магнитуда землетрясения составляла 6,1.

Землетрясение произошло в 10.46 по местному времени, которое совпадает с московским. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Малатья. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В Турции часто происходят землетрясения. При сильнейшем сейсмическом событии в 2023 году там погибли 49 589 человек, включая 6 807 иностранных граждан. Более полумиллиона жителей разрушенных провинций пришлось эвакуировать в палаточные лагеря. Тогда магнитуда землетрясений составляла до 7,7.