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Тела пяти альпинистов из России удалось эвакуировать с горы в Непале

Группа могла сорваться с высоты. Ранее эвакуацию постоянно откладывали из-за неблагоприятных погодных условий.
Ирина Егорова 2024-10-16 10:47:07
© Фото: Konstantin MikhailovRussian Look, Globallookpress

С горного массива Дхаулагири (8 167 метров) в Непале удалось эвакуировать тела пяти российских альпинистов, которые сорвались при восхождении в начале октября. Об успешной операции сообщило посольство России в Катманду.

«Погодные условия сложились благоприятные, и, несмотря на некоторые технические трудности, удалось спустить все тела в базовый лагерь», - передает РИА Новости.

Погибших эвакуировали с высоты 6 900 метров, уточняет The Himalayan Times. В течение дня они будут доставлены в столицу Непала Катманду, после чего тела передадут родственникам. Операцию по эвакуации тел спасатели назвали уникальной по своей сложности. 

Напомним, что изначально в команде было 14 альпинистов. Один из участников - Валерий Шамало - отказался от похода накануне, два члена группы покорили гору 5 октября, еще шесть альпинистов ранее отказались от участия в экспедиции.

Связь с пятью альпинистами - Александром Душейко, Олегом Кругловым, Владимиром Чистиковым, Михаилом Носенко и Дмитрием Шпилевым - потерялась 6 октября на высоте 7 600 метров.

Их тела позже обнаружил спасательный вертолет. Как рассказали «Звезде» в Федерации альпинизма Ленинградской области, причиной трагедии могла стать ошибка одного из членов команды - он мог поскользнутся и утянуть за собой остальных.

Эвакуацию неоднократно откладывали из-за погоды и неподходящих условий для посадки вертолета.

#вертолет #эвакуация #тела #горы #Непал #альпинисты #Дхаулагири
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