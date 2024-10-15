Госдума приняла закон против фиктивных браков с иностранцами

Получить разрешение на временное проживание в России вне квоты (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) теперь будет можно не раньше чем через три года с момента вступления в брак с гражданином России. Такой закон приняла Госдума 15 октября.

РВП могут получить иностранцы, которые имеют ребенка-гражданина РФ, который постоянно живет в России и другой родитель которого имеет российское гражданство. Но для этого придется доказывать факт совместного проживания в России с этим ребенком и участия в его содержании, воспитании или совместного проживания на территории РФ с матерью (отцом) такого ребенка и ведения общего хозяйства не менее трех лет.

Кроме того, если брак, который стал основанием для получения РВП, будет признан судом недействительным либо расторгнут, то это разрешение аннулируют. То же касается лишения или ограничения родительских прав или отмены усыновления.

Документ вносит изменения в нормативные акты «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Сейчас иностранцы могут получить РВП в упрощенном порядке просто по факту брака с гражданином РФ. Депутаты поясняли, что институт брака часто используется для легализации без намерения создать семью.