Российские войска освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Освобождение провели подразделения группировки ВС РФ «Центр». В сообщении оборонного ведомства отмечается решительность, проявленная военнослужащими в ходе операции.

Также «Центр» нанес поражение силам семи бригад ВСУ в районах донецких населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск. С стуки отражено 11 контратак противника.

Потери противника составили: до 460 военнослужащих, три машины HMMWV американского производства и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, четыре гаубицы Д-30, а также одна противотанковая пушка «Рапира».

Ранее в ДНР российские войска освободили населенный пункт Островское. Его удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск «Юг».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов