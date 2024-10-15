Полиция ищет пакет из-под СВУ на месте взрыва авто в Москве

На месте взрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве работает полиция, оперслужбы и следователи. Полицейские ищут пакет из-под взрывчатки и отпечатки пальцев человека, который мог заложить СВУ в машину. Сейчас силовики отсматривают записи с камер и допрашивают свидетелей.

Кадры с места передает корреспондент «Звезды».

По версии следствия, причина покушения может быть связана с предпринимательской деятельностью собственника автомобиля - он владелец ресторанного бизнеса.

Напомним, что пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок. У мальчика осколками рассекло лицо. Его отец находится в реанимации. Как только ему станет лучше, следователи СК проведут с ним следственные действия, сообщили в пресс-службе.