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Полиция ищет пакет из-под СВУ на месте взрыва авто в Москве

По версии следствия, предварительная причина покушения на предпринимателя связана с его бизнесом.
Ирина Егорова 2024-10-15 11:37:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На месте взрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве работает полиция, оперслужбы и следователи. Полицейские ищут пакет из-под взрывчатки и отпечатки пальцев человека, который мог заложить СВУ в машину. Сейчас силовики отсматривают записи с камер и допрашивают свидетелей.

Кадры с места передает корреспондент «Звезды».

По версии следствия, причина покушения может быть связана с предпринимательской деятельностью собственника автомобиля - он владелец ресторанного бизнеса. 

Напомним, что пострадали три человека, в том числе 6-летний ребенок. У мальчика осколками рассекло лицо. Его отец находится в реанимации. Как только ему станет лучше, следователи СК проведут с ним следственные действия, сообщили в пресс-службе.

#Москва #взрыв #Автомобиль #полиция #наш эксклюзив
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