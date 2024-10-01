Трижды подлецом назвала госсекретаря США Энтони Блинкена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова за обвинения России в совершении преступлений на Украине, где произошла трагедия в Бабьем Яре.

Она отметила, что РФ денацифицирует тех, кто стал продолжателями преступлений убийц жертв Бабьего Яра - бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича.

«Такое мог сказать только подлец, ведь именно в его, Блинкена, стране стоят памятники фашистским коллаборационистам», - цитирует ее слова «360».

Блинкен заявил, что в резню в Бабьем Яру нацисты убили 34 000 евреев, а «сегодня Россия лживо заявляет, что «денацифицирует» Украину». Захарова добавила, что точное число расстрелянных не известно до сих пор, это примерно 150 тысяч человек. Речь идет о расстреле фашистами жителей Киева - тысяч евреев, цыган, военнопленных - 29-30 сентября 1941 года.

Ранее Захарова называла вопиющей ложью и чудовищным невежеством и цинизмом заявление Блинкена о замалчивании трагедии в Бабьем Яре в советские годы. Также дипломат напоминала, что отчим Блинкена - Самуэль Пизар - прошел Аушвиц и Дахау, чудом выжил и всегда с благодарностью вспоминал о роли Советского Союзе в разгроме фашизма и вспомтнал поэму Евтушенко «Над Бабьим Яром памятников нет» и симфонию Шостаковича «Бабий Яр».

Бабий Яр - это урочище в Киеве, где нацисты и украинские националисты во время Великой Отечественной войны совершали свои зверские деяния, убив свыше 100 тысяч человек - евреев, цыган, русских. Катастрофа, случившаяся в эти годы, была колоссальной по своему масштабу потерь, включая особое бесчеловечное истребление нацистами огромного количества мирных жителей разных национальностей, в том числе женщин и детей.