Захарова назвала вопиющей ложью заявление Блинкена о Бабьем Яре

Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США о трагедии в Бабьем Яре.

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Вопиющей ложью и чудовищным невежеством и цинизмом назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление госсекретаря США Энтони Блинкен о замалчивании трагедии в Бабьем Яре в советские годы.

Речь идет о расстреле фашистами жителей Киева - тысяч евреев, цыган, военнопленных - 29-30 сентября 1941 года, сообщает Sputnik.

«Самая вопиющая ложь американского госсекретаря заключена в чудовищной по своему невежеству и цинизму фразе: "Советы похоронили (в значении - замалчивали) эту историю"», - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила миру, что отчим Блинкена - Самуэль Пизар - прошел Аушвиц и Дахау, чудом выжил и всегда с благодарностью вспоминал о роли Советского Союзе в разгроме фашизма и вспомтнал поэму Евтушенко «Над Бабьим Яром памятников нет» и симфонию Шостаковича «Бабий Яр».

Ранее сообщалось, что на Украине заявили об исключении из школьной программы романа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», изданной в 1966 году.