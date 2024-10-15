Зампред ЦВС КНР: надо продвигать отношения между армиями Китая и России

В ходе встречи с главой Минобороны России Андреем Белоусовым 15 октября заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики Чжан Юся подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

Зампредседателя ЦВС КНР во время встречи с главой российского военного ведомства выразил надежду на хорошие рабочие отношения и дружбу, чтобы продвигать дальнейшее развитие отношений.

По его словам, в Китае придают большое значение визиту министра обороны России. Чжан Юся подчеркнул, что это первый визит Белоусова в Китай после назначения на должность главы Минобороны.

«И мы специально все организовали и уделили этому особое внимание», - сказал он.

Заместитель председателя ЦВС КНР подчеркнул, что накануне министры обороны России и Китая провели в Пекине «очень откровенную встречу и достигли множества общих точек зрения».

Андрей Белоусов в ходе встречи с зампредседателя ЦВС КНР отметил, что военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.