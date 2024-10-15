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Сийярто рассказал о возможной сделке Венгрии с «Газпромом» на 2025 год

Для увеличения поставок топлива предполагается использовать всю пропускную способность «Турецкого потока».
Владимир Рубанов 2024-10-15 06:35:44
© Фото: Attila Volgyi XinHua, Global Look Press

Венгрия собирается закупить у России дополнительные объемы газа в 2025 году, сообщил РИА Новости министра иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Будапешт готов заключить сделку при сохранении конкурентной цены.

Чтобы увеличить объем импортируемого топлива, предполагается использовать всю пропускную способность «Турецкого потока».

Венгрия и «Газпром» уже подписали допсоглашение на последний квартал 2024 года, который охватывает дополнительные объемы. Оно гарантирует конкурентоспособность ценообразования, сказал глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, честное сотрудничество между российской компанией и Венгрией обеспечило безопасное снабжение страны топливом. За долгий срок взаимодействия Будапешт не сталкивался с проблемами, добавил он.

Контракты от сентября 2021 года предусматривает поставки Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет.

Будапешт готов наложить вето на антироссийские санкции, если для Венгрии отменят исключения на закупку трубопроводной нефти из РФ, заявил ранее Сийярто. 

#газ #топливо #«Турецкий поток» #Венгрия #газпром #Петер Сийярто #поставки
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