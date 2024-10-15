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Центробанк: внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

По итогам третьего квартала текущего года он составил 14,5% ВВП, во втором квартале значение внешнего долга нашей страны равнялось 14,9%.
Елизавета Кондрикова 2024-10-15 05:50:28
© Фото: Ilya Moskovets, Ura.ru Globallookpress

Уровень внешнего долга России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года упал до нового исторического минимума и составил 14,5%, следует из расчетов агентства РИА Новости на основании данных Центробанка РФ. Соответственно снижение происходило в период с июля по сентябрь.

Напомним, по итогам второго квартала внешний долг был равен 14,9% ВВП. Он стабильно снижается в течение последних нескольких лет одновременно с падением значения внешнего долга на душу населения. Так, в 2020 году внешний долг к ВВП равнялся 31%, через два года это значение уже составило менее 17%.

В субботу 12 октября стало известно, что впервые за 18-летний период внешний долг России стал меньше 300 миллиардов долларов. Только за 2024 год он сократился на $24,5 млрд, сообщили в ЦБ РФ.

#Россия #ввп #минимум #Центробанк России #Внешний долг
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