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Впервые за 18 лет госдолг РФ сократился до менее чем $300 млрд

Последний раз внешний долг РФ был менее 300 миллиардов долларов в 2006 году.
Дарина Криц 2024-10-12 04:48:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Впервые за 18-летний период внешний долг России стал меньше 300 миллиардов долларов. По информации Центрального банка России, с начала этого года его сумма уменьшилась почти на 8%.

«К 1 октября внешний долг России составил 293,4 миллиарда долларов. С начала года он сократился на 7,7%, а именно на 24,5 миллиарда долларов», - приводит «360» заявление регулятора.

Отмечается, что  у банковского сектора задолженность возросла на 7,1% - до 101,5 миллиарда долларов, в то время как у органов государственного управления наоборот - сократилась на 5,4% (до 30,9 миллиарда долларов).

Также сообщается, что до 160,9 миллиарда долларов, то есть на 15,5%, уменьшилась долговая нагрузка других секторов экономики.

Последний раз российский государственный долг был менее 300 миллиардов долларов в октябре 2006 года, составив 269,5 миллиарда долларов.

В начале августа этого года сообщалось, что Россия стала третьей среди крупнейших экономик с наименьшим государственным долгом на душу населения. Первое место у Индии - 1 316 долларов на человека, второе - у Индонезии с 1 774 долларами. Суверенная задолженность России составляет 2 076 долларов на человека.

#в стране и мире #ЦБ РФ #Сокращение #Центральный Банк #Внешний долг #госдолг РФ
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