Мадуро: Венесуэла потребует от Испании репарации за грабежи и рабство

Венесуэла намерена потребовать выплаты репараций от Испании за рабство и ущерб, причиненный стране и коренному населению во время колониализма, объявил президент страны Николас Мадуро.

«Венесуэла не только поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании о репарациях, но Венесуэла хочет вместе с группой латиноамериканских стран также предъявить серьезные требования к Испании о выплате репараций за кражу и грабежи наших земель», - сказал политик в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».

В данном случае речь идет о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать от Великобритании репарации за причиненный им ущерб от работорговли, сумма может составить по меньшей мере $270 млрд.

Мадуро в своей речи также призвал мир к справедливости и исторической репарации, а также недопущению «повторения колониальных схем». В отличие от других стран точная сумма репараций, которую венесуэльский лидер планирует запросить, неизвестна.