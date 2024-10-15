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Мадуро: Венесуэла потребует от Испании репарации за грабежи и рабство

Президент Венесуэлы также призвал к справедливости и исторической репарации, а не к «повторению колониальных схем».
Елизавета Кондрикова 2024-10-15 04:56:35
© Фото: Jeampier Arguinzones, dpa Globallookpress

Венесуэла намерена потребовать выплаты репараций от Испании за рабство и ущерб, причиненный стране и коренному населению во время колониализма, объявил президент страны Николас Мадуро.

«Венесуэла не только поддерживает страны Карибского бассейна в их требовании о репарациях, но Венесуэла хочет вместе с группой латиноамериканских стран также предъявить серьезные требования к Испании о выплате репараций за кражу и грабежи наших земель», - сказал политик в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +».

В данном случае речь идет о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать от Великобритании репарации за причиненный им ущерб от работорговли, сумма может составить по меньшей мере $270 млрд. 

Мадуро в своей речи также призвал мир к справедливости и исторической репарации, а также недопущению «повторения колониальных схем». В отличие от других стран точная сумма репараций, которую венесуэльский лидер планирует запросить, неизвестна.

#испания #венесуэла #Николас Мадуро #репарации #рабство #колониализм
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