МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Daily Mail узнала о планах карибских стран потребовать у Британии репарации

Речь идет о по меньшей мере 206 миллиардах фунтов.
Игнат Далакян 2024-10-13 15:11:48
© Фото: Martin Moxter/imageBROKER/Globallookpress

Пятнадцать стран Карибского бассейна планируют потребовать от Великобритании репарации за причиненный им ущерб от работорговли. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, сумма репараций может составить по меньшей мере 206 миллиардов фунтов (270 миллиардов долларов). Отмечается, что группа правительств из 15 стран Карибского бассейна единогласно согласились рассмотреть вопрос о выплате на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября.

В статье также упоминается, что в сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

В свою очередь, в 2023 году Патрик Робинсон, который занимал на тот момент пост ведущего судьи Международного суда ООН заявил, что Британия не сможет больше игнорировать призывы выплатить репарации пострадавшим от трансатлантической работорговли странам.

Ранее репарации отказалась платить бывшим колониям Португалия. Агентство Reuter писало, что с предложением выплатить странам Африки, которые с XV по XIX век были португальскими колониями, репарации выступил сам президент европейской страны. Однако, идея не нашла поддержки. Португальские чиновники заявили, что у страны нет программы по возмещению ущерба.

#в стране и мире #репарации #Колонии #работорговля #страны Карибского бассейна
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 