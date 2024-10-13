Daily Mail узнала о планах карибских стран потребовать у Британии репарации

Пятнадцать стран Карибского бассейна планируют потребовать от Великобритании репарации за причиненный им ущерб от работорговли. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, сумма репараций может составить по меньшей мере 206 миллиардов фунтов (270 миллиардов долларов). Отмечается, что группа правительств из 15 стран Карибского бассейна единогласно согласились рассмотреть вопрос о выплате на встрече глав правительств Содружества в Самоа 21 октября.

В статье также упоминается, что в сентябре премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН заявила, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью «глобальной перезагрузки» международных отношений.

В свою очередь, в 2023 году Патрик Робинсон, который занимал на тот момент пост ведущего судьи Международного суда ООН заявил, что Британия не сможет больше игнорировать призывы выплатить репарации пострадавшим от трансатлантической работорговли странам.

Ранее репарации отказалась платить бывшим колониям Португалия. Агентство Reuter писало, что с предложением выплатить странам Африки, которые с XV по XIX век были португальскими колониями, репарации выступил сам президент европейской страны. Однако, идея не нашла поддержки. Португальские чиновники заявили, что у страны нет программы по возмещению ущерба.