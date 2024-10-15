Кабмин поддержал проект о юридической помощи для ветеранов и доноров

Правительство России поддержало законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи почетным донорам и ветеранам боевых действий, говорится в соответствующем заключении кабмина. Речь идет о включении в список соответствующих категорий граждан.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период», - цитирует ТАСС положение документа.

Уточняется, что право на бесплатную помощь юриста получат также члены семей. Помимо этого законопроект предполагает оказание помощи подобного типа беременным и женщинам с детьми до трех лет. В данном случае речь идет об обращениях в связи с необоснованным отказом при приеме на работу или увольнением, назначением социальных пособий и при решении других вопросов.

Напомним, одной из разработок в области предоставления юридической помощи стало приложение для телефонов для участников специальной операции и членов их семей, с помощью которого можно будет быстро получить необходимую юридическую консультацию. Подготовкой проекта занимаются Министерство обороны и Минцифры России.