Опорный пункт ВСУ утонул в огне после залпа РСЗО «Ураган»

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады «Южной» группировки войск сравнял с землей опорный пункт украинских националистов на Кураховском направлении спецоперации. Видео боевого применения РСЗО публикует Минобороны России.

Грозная машина выдвинулась с замаскированной огневой позиции, бойцы расчета выполнили развертывание и навелись на цель, после чего дали сокрушительный залп по координатам, полученным от операторов дронов-разведчиков.

Огнем боевой машины был уничтожен опорный пункт противника и поражена находящаяся рядом боевая техника ВСУ.

«В основном, мы работаем по скоплению противника, его живой силе и технике, складам боеприпасов. Это и контрбатарейная борьба. Мы постоянно в работе, в любое время ночи и дня. Последнее время работали по скоплениям американской, шведской и польской военной техники», - рассказал командир машины с позывным «Валерон».

В ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО «Ураган», используя различные типы боеприпасов, поражают легкобронированную технику, личный состав и опорные пункты противника, находящиеся как на переднем крае, так и в тылу оборонительных порядков противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.