В Пентагоне анонсировали визит Остина в Европу

Глава Пентагона Ллойд Остин завтра 16 октября прибудет в Европу для участия во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО и первой встрече министров стран G7, говорится в заявлении Пентагона.

«Остин посетит Брюссель (Бельгия) с 16 по 18 октября 2024 года для участия в серии многосторонних встреч», - цитирует RT сообщение Пентагона.

После Бельгии шеф Пентагона посетит Италию и Ватикан. Сообщается, что встречи среди прочего направлены на укрепление коллективной обороны Североатлантического альянса и усиление военной поддержки Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на встрече министров обороны НАТО на этой неделе будут обсуждать пересмотр политики в отношении России. Альянс планирует разработать новую стратегию развития в этом направлении.