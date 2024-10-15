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В Пентагоне анонсировали визит Остина в Европу

Поездка главы Пентагона продлится с 16 по 18 октября, Остин посетит Бельгию, Италию и Ватикан.
Елизавета Кондрикова 2024-10-15 23:30:40
© Фото: Po1 Alexander Kubitza, Dod Globallookpress

Глава Пентагона Ллойд Остин завтра 16 октября прибудет в Европу для участия во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО и первой встрече министров стран G7, говорится в заявлении Пентагона.

«Остин посетит Брюссель (Бельгия) с 16 по 18 октября 2024 года для участия в серии многосторонних встреч», - цитирует RT сообщение Пентагона.

После Бельгии шеф Пентагона посетит Италию и Ватикан. Сообщается, что встречи среди прочего направлены на укрепление коллективной обороны Североатлантического альянса и усиление военной поддержки Украины.

Напомним, ранее стало известно, что на встрече министров обороны НАТО на этой неделе будут обсуждать пересмотр политики в отношении России. Альянс планирует разработать новую стратегию развития в этом направлении.

#НАТО #сша #Европа #Пентагон #Ллойд Остин #встреча министров обороны нато
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